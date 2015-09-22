Украина сократила импорт продовольствия из России в три раза

Украина за январь-июль текущего года импортировала из Российской Федерации сельскохозяйственной продукции на 140,4 миллиона долларов, то есть почти в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на главу ведомства Алексея Павленко.

"За 7 месяцев 2015 года общий импорт аграрной продукции из РФ сократился на 66% и составляет 140,4 миллиона долларов США (против 410,3 миллиона долларов США за 7 месяцев 2014 года)", - говорится в сообщении.

Основу аграрного импорта из России составляли табак и табачные изделия, какао-бобы и продукты из них, шоколад, кофе, чай, пряности, изделия из зерна и хлебных злаков, маргарин, сыры, йогурты, а также кондитерские изделия.

По словам министра, эту продукцию Украина может покупать и в других странах, например, в Польше или в Гане.

"Много товарных позиций импорта из Польши совпадают с российским импортом. Это кофе, чай и пряности, маргарин, кондитерские изделия. Табак и табачные изделия мы сами экспортируем в значительных количествах, а значит – можем удовлетворить внутренний спрос. По какао-бобам и продуктам их переработки есть выбор – страны Западной Африки. На них приходится 70% мирового производства какао-бобов. Одним из основных поставщиков какао-бобов в Украину стала Гана. Этой продукции было импортировано из Ганы на 1,8 миллиона долларов США", - цитирует министра пресс-служба.

Павленко добавил, что другими ключевыми поставщиками продуктов питания в Украину являются Германия, Турция, Франция, США, Италия, Испания, Индия и Эквадор.

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Как сообщал УНИАН, по информации Минагропрода, на сегодня Украина полностью обеспечена необходимыми продуктами питания, несмотря на потерю российского рынка.

В связи с российской агрессией на Донбассе и аннексией Крыма, наша страна ограничила торговые отношения с северным соседом. В частности, доля российского рынка в экспорте украинской сельскохозяйственной продукции в первом полугодии 2015 года составила 2% против 8% за аналогичный период прошлого года.

Этот фактор оказал влияние на состояние внутреннего рынка. В связи с потерей традиционного российского рынка сбыта для молочной продукции и овощей, в Украине сформировался профицит этой продукции. Однако, по словам министра, повышение социальных стандартов с сентября этого года сможет выровнять ситуацию, подняв спрос на внутреннем рынке.

В январе-июле по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров из Украины снизился на 34,8% - до 21,7 миллиарда долларов, импорт - на 37,8%, до 20,3 миллиарда долларов. Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 58,7% - до 2,8 миллиарда долларов, объем импорта за этот период снизился на 61,5% - до 3,5 миллиарда долларов.