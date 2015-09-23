Россия отменила эмбарго на спецпитание для спортсменов

Правительство РФ вывело из-под ответных мер на санкции Запада специализированную продукцию для питания спортсменов при подтверждении Минспортом целевого назначения ввозимого товара, соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев 16 сентября, передает РИА Новости.

В справке к документу кабинетом министров уточняется, что такие продукты имеют два вида регистрации: "биологически активная добавка к пище" и "специализированный пищевой продукт для питания спортсменов".

Россия в августе 2014 года утвердила перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещённых к ввозу в Россию из стран, которые ввели в отношении нее санкции, в том числе из ЕС. В июне 2015 года в ответ на продление санкций Россия пролонгировала продуктовое эмбарго до 5 августа 2016 года.

В первую редакцию перечня входили как биологически активные добавки к пище, так и специализированные пищевые продукты для питания спортсменов. В августе 2014 года из перечня были исключены БАДы, витаминно-минеральные комплексы, пищевые волокна и ряд других товаров, однако наименование "специализированная пищевая продукция для питания спортсменов" исключено не было.

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Как отмечает кабинет министров РФ, большая часть продукции, закупаемой для нужд спортсменов, имеет именно такой вид регистрации. Ежегодная потребность в этих товарах только спортсменов сборных команд РФ по заявкам врачей спортивных федераций составляет порядка 100-130 миллионов рублей в год. Страны — производители наиболее современных продуктов — это в основном Германия, Швейцария, США, Канада и Япония. Полностью компенсировать потребность в этой продукции российскими разработками в настоящее время не представляется возможным.