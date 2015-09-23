В России рыба пополнит список продуктов, которые будут выдавать по карточкам

Минсельхоз РФ предлагает включить рыбу в перечень льготных товаров, которые можно оплатить продовольственной картой.

"Программа адресной помощи отдельным категориям малоимущих граждан через продовольственные карты должна помочь нуждающимся в выборе здорового и разнообразного рациона питания среди тех групп продуктов, по которым объемы потребления ниже рациональных норм потребления: это мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, молоко и молочные продукты, фрукты и овощи", - рассказал "Известиям" замдиректора департамента регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ Владимир Волик.

В начале сентября Минпромторг внес на рассмотрение правительства проект Национальной системы адресной продовольственной помощи, который подразумевает внедрение банковских карт для малоимущих граждан. На эти карты будут переводиться средства в виде госпомощи, которые можно будет потратить на продукты питания российского производства. Предполагается, что карты будут действовать не только в магазинах торговых сетей, но и в частной рознице, на рынках, ярмарках и объектах уличной торговли.

Первоначально в список товаров вошли молоко и молочная продукция, охлажденное мясо, курица, зелень, ягоды и фрукты российского производства. Однако рыба и рыбные продукты в перечень не попали. В Минпромторге поясняли, что стимулируется продажа российских свежих и скоропортящихся продуктов, а рыба часто продается в замороженном виде.

"Мы были уверены, что ситуация будет исправлена, и рыбу включат в список товаров для продовольственных карт", - отметил исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков.