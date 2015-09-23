Яценюк поручил готовить новые законы для запуска рынка земли

Украина не сможет запустить полноценный рынок земли с 2016 года на существующей нормативной базе, потому Министерство экономического развития и торговли Украины совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия и Государственной службой геокадастра должны сформировать пакет законопроектов, способствующих запуску земельного рынка.

Такое поручение дал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе выездного заседания правительства в Полтаве.

«В существующей законодательной базе у нас с 2016 года заработает не рынок земли, а базар земли, – сказал Яценюк. – Нам надо вырабатывать экономическую и политическую позицию по этому вопросу. Я первый, кто заинтересован в инвестициях в агросектор, но допустить разбазаривание и распродажу земли, чтобы появились лендлорды, мы не имеет права».

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Яценюк подчеркнул, что наряду с разработкой законопроектов необходимо провести инвентаризацию земли, а также переговоры с инвесторами и общественностью, чтобы выяснить наиболее острые и болезненные вопросы земельных отношений.

«Пакет законов и формирование реальной базы для полноценного рынка земельных отношений – и только после этого мы внедряем рынок. Другого выхода нет», – сказал Яценюк.

При этом он поддержал проведение эксперимента по аукционной продаже земель государственной формы собственности. «Нам надо до снятия моратория (на продажу земли – УНИАН) решить несколько вопросов. Первый – инвентаризация земли, – сказал Яценюк. – Вторая задача – ограничение права собственности на землю в одних руках, прямо или опосредованно. Не может быть новых земельных олигархов. Третья задача – право собственности на землю на данном этапе, и это моя политическая позиция, должно быть закреплено за гражданами Украины. Четвертый вопрос – функционирование выкупа земли. Должна быть стоимость земли, и государство через госучреждение должно быть готовым выкупить землю и продавать ее другому собственнику. То есть должен быть государственный агент на рынке земли. И пятое – до снятия моратория нужно провести выборочный эксперимент по продаже госземель на аукционе. Увидим и механизм, и стоимость, и конъюнктуру».

Яценюк подчеркнул, что земля – это невосстановимый ресурс, который можно «только потерять». «Именно поэтому я обращаю внимание, что ключевой национальный актив Украины – это земля», – резюмировал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины», который продлевает мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2016 года.

Министерство аграрной политики и продовольствия на протяжении нескольких лет предлагало различные формы оборота земель, основанные преимущественно на арендных отношениях.

В конце марта текущего года президент Украины Петр Порошенко призвал политические силы и общественность обсудить вопрос формирования рынка земли в Украине. Отмена моратория на продажу земель сельхозназначения является одним из требований ключевого кредитора Украины – Международного валютного фонда и прописана в коалиционном соглашении.

Эксперты разделились во мнении по поводу отмены моратория. Одни считают, что продление моратория создает теневой рынок земли, другие указывают на то, что отмена моратория приведет к обезземеливанию селян и скупке земли зарубежными компаниями.