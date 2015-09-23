Рынок земли в Украине появится не раньше 2018 года – глава Госгеокадастра

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра Украины (Госгеокадастр) в связи с несовершенностью законодательной базы оценивает возможность отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения не раньше, чем в 2018 году.

Об этом в ходе выездного заседания правительства в среду сообщил глава ведомства Максим Мартынюк.

«Законы принять реально, но даже при условии принятия этих законов мы не готовы к полномасштабному запуску рынка земли. Наша инициатива - это проведение экономического эксперимента по продаже земель сельскохозяйственного назначения через аукционы. И тогда уже можно будет для граждан снимать мораторий где-то в 2018 году, например, или в 2019 году», - сказал Мартынюк, отвечая на вопрос премьер-министра Украины Арсения Яценюка о возможном снятии моратория на продажу сельхозземель с 1-го января 2016 года.

По оценке главы Госгеокадастра, проведение таких аукционов позволит максимально изучить поведение покупателей и продавцов, а также свести к минимуму падение средних цен на землю в случае масштабного выхода на рынок большого предложения земельных участков.

Как сообщал УНИАН, по словам Яценюка, Украина не сможет запустить полноценный рынок земли с 2016 года на существующей нормативной базе, потому Министерство экономического развития и торговли Украины совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия и Государственной службой геокадастра должны сформировать пакет законопроектов, способствующих запуску земельного рынка.

При этом, по словам главы Госгеокадастра, на сегодняшний день государственный земельный кадастр заполнен всего на 11%. Для завершения инвентаризации земель необходимо порядка 2,5 млрд грн, которые ведомство планирует привлечь у международных финансовых организаций.