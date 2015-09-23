Экспорт украинского сахара вырос в 100 раз

Экспорт сахара украинского производства в январе июле 2015 года вырос более чем в 100 раз, по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 37,7 миллиона долларов, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко на своей странице в Facebook.

"Представьте только, экспорт сладкого продукта по сравнению с прошлым годом вырос в 100 раз – с 361 тысячи долларов до 37,7 миллиона долларов", - написал он.

Министр отметил, что за указанный период положительное сальдо внешней торговли Украины сельхозпродукцией составило 5,6 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, Украина за январь-июль этого года поставила на внешние рынки аграрной продукции на 7,7 миллиарда долларов, что составляет 35% валютной выручки страны. При этом, по последним данным, за 8 месяцев этого года Украина экспортировала около 100 тысяч тонн сахара.

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По прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия, в этом году в Украине будет произведено, порядка 1,2-1,3 миллиона тонн сахара. Внутренняя потребность в этом продукте составляет около 1,7 миллиона тонн, и при учете наличных переходных запасов в 0,5 миллиона тонн она будет полностью покрыта.