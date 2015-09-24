Китай стал крупнейшим потребителем продуктов питания из Украины

Об этом говорится в статье Александра Пасховера "Накормить Китай", опубликованной в журнале "Новое время"

По итогам семи месяцев текущего года в десятку самых крупных импортеров украинской агропродукции вошли четыре страны из Евросоюза (Испания, Нидерланды, Италия, Польша, суммарно — $1,1 млрд), три из Азии (Китай, Индия, Турция, суммарно — $1,8 млрд) по одной из Африки (Египет — 630,6 млн), Ближнего Востока (Иран — $350,2 млн) и СНГ (Беларусь — $186,9 млн).

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"Эта десятка стран покрывает 57 % всего украинского агроэкспорта. В ней уже нет России, а Китай вместо нее стал самым крупнейшим потребителем продуктов питания из Украины — он закупил их уже на $889 млн.", - говорится в статье.

Полную версии статьи читайте в свежем выпуске журнала "Новое вермя".