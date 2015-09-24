В России хотят раздать продуктовые карточки 15 миллионам граждан

Программа продовольственных карточек для малоимущих граждан России может потребовать 240 миллиардов рублей, а участвовать в программе смогут 15-16 миллионов человек, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова.

"Финансирование предполагается из федерального и региональных бюджетов… Количество потенциальных участников программы, по нашим подсчетам - порядка 15-16 миллионов человек. По предварительным расчетам, необходимо 240 миллиардов рублей (3,63 миллиарда долларов - УНИАН)", - сказал Евтухов, отметив, что на старте программы цифры могут быть иными.

Отмечается, что Минпромторг РФ ранее выступал с предложением создать в России систему "дополнительного питания для малообеспеченных слоев населения" - так называемые продовольственные электронные карты покупателя.

По этой программе, на специальные банковские карты граждан будут зачисляться средства, которые можно будет тратить на продукты питания российского производства. При этом на импортные продукты и непродовольственные товары средства по программе потратить будет нельзя.

Хранить средства на продуктовых картах также будет нельзя, однако граждане смогут зачислять на карты свои средства. "Тогда они будут иметь государственный бонус в размере, как мы рассчитываем, 50% от начисленных средств", - указал замглавы Минпромторга.

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В программе смогут участвовать любые торговые предприятия. "Единственное требование к торговым объектам - они должны быть подключены к центральной процессинговой системе программы, которую будет администрировать один из крупнейших наших банков", - добавил Евтухов.