В ЕАЭС акцизы на алкоголь и табак хотят привязать к евро: неминуемо подорожание товара

Чиновники Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут готовы вынести на следующей неделе проекты соглашений об унификации табачных и алкогольных акцизов на рассмотрение коллегии, а затем и союза Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), рассказал «Ведомостям» министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Сулейменов.

Если проекты соглашений будут одобрены, процесс выравнивания акцизов может начаться в следующем году. Акциз и после этого не будет единым – точную ставку страны будут определять самостоятельно, соглашения лишь ограничивают коридор колебания ставок, добавил Сулейменов.

Читайте такжеЕвразийский союз вводит гриф секретности на весь документооборотНесмотря на кризис и девальвацию национальных валют, не отказался ЕАЭС и от идеи привязать ставки акциза на алкоголь и табачную продукцию к евро. «Ставки акцизов будут номинированы в евро, это единственная твердая валюта», – заявил Сулейменов.

Принципиальное решение о гармонизации акцизов было принято в мае 2015 г. на межправительственном совете ЕЭК. Тогда же было решено, что гармонизация будет идти в связке с созданием единого алкогольного рынка ЕАЭС, сказал Сулейменов.

Представитель Минэкономразвития России переадресовал вопросы корреспондента «Ведомостей» об акцизах в Минфин. Сотрудник его пресс-службы ограничился тем, что напомнил: проект гармонизации акцизов обсуждается с 2012 г. Впрочем, Минфин, по словам его чиновника, не возражает против привязки расчета акцизов к евро, хотя предпочел бы менее рискованный вариант с рублем, с которым крепко связаны валюты других участников союза.

Производители сигарет традиционно поддерживали идею выравнивания налоговой нагрузки в странах – участницах экономического союза. Но сейчас, после девальвации рубля и казахстанского тенге, это может быть рискованно, говорит сотрудник одного из производителей. Установка налога в иностранной валюте вызывает у него вопросы: почему бы экономическому союзу России, Белоруссии, Казахстана и других стран не сформировать для расчета некую корзину из собственных валют, недоумевает он. Тем более что в том варианте проекта соглашения, с которым ознакомился собеседник «Ведомостей», не прописан даже механизм действия в случае резких валютных колебаний. К тому же, товар подорожает.