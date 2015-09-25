В Украине разрешили импорт алкоголя без сертификации УкрСЕПРО

Министерство экономического развития и торговли Украины упростило процедуру импорта алкоголя в Украину и разрешило ввозить этот вид продукции только на основании штампа Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

По словам чиновника, с 20 сентября обязательная сертификация алкогольного импорта в системе УкрСЕПРО больше не требуется.

«Немного хороших новостей с фронтов дерегуляции, где сводная группа Министерства экономического развития и торговли Украины нанесла гидре коррупции и бюрократии очередное поражение. С 20-го сентября у противника отвоевана ценная высота - импорт алкоголя без обязательной сертификации в УкрСЕПРО, - написал Нефедов. - У меня уже есть информация со Столичной, Южной и Одесской таможни, что бизнесу удалось завезти продукцию без этой "очень ценной бумаги", только на основании штампа Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины. Личному составу объявлена благодарность!»

Нефедов также отметил, что пока упрощения работают «не идеально». «Не все таможни получили разъяснения еще. Не все их поняли. Не все начали исполнять. Но поезд едет, сопротивление бесполезно!», - резюмировал чиновник.

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Как сообщал УНИАН, в августе Кабмин предложил парламенту отменить лицензирование экспорта и импорта этилового, коньячного и плодового спирта, алкогольных напитков и табачных изделий с целью стимулировать внешнеэкономическую деятельность Украины. В правительстве поясняли, что объем платежей в бюджет от приобретения лицензий является незначительным по сравнению с поступлениями от уплаты налогов и сборов за экспорт-импорт табака, алкогольных напитков и спирта. В связи с этим отмена лицензий существенно не отразилась бы на состоянии бюджета. При этом сама торговля этиловым, коньячным и плодовым спиртом, по предложению правительства, должна и дальше осуществляться по лицензии.