Украина остается лидером мирового рынка подсолнечного масла с долей 55% по итогам 2014-2015 маркетингового года (МГ, сентябрь 2014 – август 2015), сообщила пресс-служба консалтингового агентства «УкрАгроКонсалт».

«Лидерские позиции Украины неоспоримы. По итогам 2014-2015 МГ экспорт подсолнечного масла достиг 3,87 млн тонн, а доля Украины в мировой торговле подсолнечным маслом составила 55% (53% в сезоне 2013-2014)», - говорится в сообщении.

По оценкам экспертов агентства, производство подсолнечного масла в Украине с учетом дооценки по мелким предприятиям составило в 2014-2015 МГ 4,26 млн тонн.

«То есть почти треть всего подсолнечного масла в мире было произведено на украинских предприятиях», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеМинагропрод заявляет о выходе Украины на позиции серьезного экспортера готовой продукцииКак сообщал УНИАН, ранее эксперты агентства «АПК-Информ» прогнозировали, что экспорт подсолнечного масла украинского производства в 2014-2015 МГ составит 3,9 млн тонн. По данным аналитиков, этот показатель на 6% меньше объемов экспорта предыдущего МГ.

По данным Государственной службы статистики, производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине в январе-июле 2015 года составило 2,02 млн тонн, что на 22,4% меньше, чем за первые семь месяцев 2014 года.

В 2014 году производство подсолнечного масла в Украине выросло на 26,7% по сравнению с показателем 2013 года – до 4,2 млн тонн.