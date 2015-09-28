Урожай овощей в этом году на 30% превысит потребность внутреннего рынка

Урожай овощей в Украине в 2015 году по предварительным подсчетам составит 8,7 млн тонн, что на 30% больше потребности украинцев в этих продуктах, которая составляет 6,7 млн тонн, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко на своей странице в Twittеr.

«Овощей, по предварительным данным, будет получено в пределах 8,7 млн тонн при фонде потребления 6,7 млн тонн (160,2 кг на одного человека)», - написал министр.

Павленко отметил, что основная масса овощей – 7,4 млн тонн – будет собрана в хозяйствах населения.

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Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, валовой сбор овощей открытого грунта в Украине к 1 сентября текущего года составил 4,4 млн тонн, что на 6,5% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. При этом валовой сбор картофеля к 1 сентября составил 13,9 млн тонн, что на 16,8% меньше, чем к 1 сентября 2014 года.

В 2014 году урожай овощей в стране вырос на 2,6% – до 9,6 млн тонн, а картофеля – на 8,4%, до 23,7 млн тонн.