Минагропрод: урожай картофеля будет на 10% меньше прошлогоднего

Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует валовой сбор картофеля в 2015 году на уровне 21,4 млн тонн, тогда как в прошлом году аграрии собрали 23,7 млн тонн картофеля, сообщил на своей странице в Facebook глава ведомства Алексей Павленко.

«По предварительным данным, в текущем году планируется получить картофеля во всех категориях хозяйств около 21,4 млн тонн… В 2014 году картофеля было собрано 23,7 млн тонн», - написал министр.

При этом Павленко отметил, что фонд потребления картофеля в Украине составляет 147 кг на одного человека в год. В сумме это составляет 6,3 млн тонн, что практически в три с половиной раза меньше, чем ожидаемый урожай. Почти весь украинский картофель (98%) выращивается в хозяйствах населения.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, валовой сбор овощей открытого грунта в Украине к 1 сентября текущего года составил 4,4 млн тонн, что на 6,5% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. При этом валовой сбор картофеля к 1 сентября составил 13,9 млн тонн, что на 16,8% меньше, чем к 1 сентября 2014 года.

По словам Павленко, урожай овощей в Украине в 2015 году по предварительным подсчетам составит 8,7 млн тонн, что на 30% больше потребности украинцев в этих продуктах, которая составляет 6,7 млн тонн из расчета 160,2 кг на человека. В 2014 году урожай овощей в стране вырос на 2,6% – до 9,6 млн тонн, а картофеля – на 8,4%, до 23,7 млн тонн.