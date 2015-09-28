На Черниговщине чиновники сельхозпредприятия нанесли ущерб государству на свыше 6 миллионов гривень

Как сообщили в отделе общественных связей УМВД в области, во время оперативно-розыскных мероприятий работники управления противодействия преступности в сфере экономики УМВД в Черниговской области разоблачили факт самовольного занятия земельного участка историко-культурного назначения должностными лицами сельхозтоварищества.

Должностные лица одного из сельгозтовариществ поселка Варва самовольно заняли земельный участок историко-культурного назначения - курган II-І тысячелетия до нашей эры. Историческая достопримечательность была взята на государственный учет решением исполкома Черниговского областного совета народных депутатов еще в 1989 году.

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Специалисты отдела Госгеокадастра в Варвинском районе и Черниговского методического центра охраны культурного наследия Черниговской областной рады оценили ущерб, нанесенный государству противоправными действиями должностных лиц сельхозобщества, в более 6 млн грн.

Следственный отдел Варвинского райотдела УМВД Украины в Черниговской области открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины (самовольное занятие земельного участка, совершенное лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное этой статьей, или группой лиц, или относительно земельных участков особенно ценных земель, земель в охранительных зонах, зонах санитарной охраны, санитарно-защитных зонах или зонах особого режима использования земель) - наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет или лишением свободы на срок до двух лет. Продолжается досудебное расследование.