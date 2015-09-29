Любительский вылов рыбы в Украине может стать платным

«Для того, чтобы в том числе ловить любителю, он должен за это заплатить. Эти средства должны направляться исключительно на зарыбление водоемов. Рыбак должен это понимать», - цитирует Ковалива пресс-служба.

Согласно сообщению, плата за пользование водным ресурсом для любительской рыбалки предусмотрена законодательством большинства стран Европы, в том числе Франции и Германии. Сейчас Госрыбагентство разрабатывает механизм уплаты, а также определяется со стоимостью такой услуги.

«В любом случае эта стоимость будет минимальной и будет соответствовать социально-экономическим возможностям граждан Украины, а механизм будет прозрачным и понятным обществу», - говорится в сообщении.

Кроме того, Ковалив напомнил об инициированных Госрыбагентством нововведениях относительно разделения зон промышленной и любительской рыбалки и призвал рыбаков ответственно относиться к поддержанию порядка на выделенных им частях водоемов. По его словам, запуск пилотного проекта по зонированию, в рамках которого был запрещен промышленный вылов рыбы в границе Киева, проходит успешно и благодаря бдительности рыбаков активизировалась борьба с браконьерством.

По словам Ковалива, в начале октября запланирована встреча с рыбаками и представителями общественности для согласования границ зон для промышленной, спортивной и любительской рыбалки на Киевском и Каневском водохранилищах в Киевской области, после чего разделение будет закреплено окончательно соответствующим нормативным актом.

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Как сообщал УНИАН, в конце сентября Госрыбагентство запретило промышленный вылов рыбы в Днепре в границах Киева. Ловить рыбу в столице могут только любители и спортсмены.

Ранее ряд народных депутатов предложили Верховной Раде с 2016 года ввести мораторий на промышленный вылов рыбы на водных объектах бассейна Днепра, Южного Буга, Западного Буга и Северского Донца. Целью законопроекта является обеспечение реализации экологической политики Украины в сфере использования, охраны и воспроизведения водных живых ресурсов.

Само же Госрыбагентство с этой целью в тестовом режиме со 2 сентября внедрило на Каневском водохранилище в Киевской области разделение водоема на зоны для промышленной, спортивной и любительской рыбалки.