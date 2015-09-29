Украина получила разрешение на экспорт молочной продукции в Китай

Украина получила разрешение на экспорт молочной продукции в Китайскую Народную Республику (КНР) по результатам проведенной китайской стороной оценки государственного контроля производства в нашей стране, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"По результатам проведения оценки китайским компетентным органом Украина получила право экспорта вышеуказанной продукции на рынок Китая", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, компетентный орган КНР (Администрация по сертификации и аккредитации) осуществил оценку ветеринарного надзора и государственной системы контроля безопасности при производстве молочных продуктов в Украине и признал ее эквивалентной китайской.

Право на экспорт молочной продукции в Китай Украина получила в 2012 году. Однако через два года КНР внесла изменения в законодательство. В связи с нововведениями с мая 2014 года каждая страна, которая намеревалась экспортировать молоко и молочную продукцию в Китай, должна была пройти оценку эквивалентности государственной системы контроля за производством и ветеринарной службы.

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Как сообщал УНИАН, Украина в январе-июле 2015 года увеличила экспорт аграрной продукции в Китайскую Народную Республику в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 889,7 миллиона долларов. В частности, экспорт зерновых в денежном выражении вырос в 4,7 раза – до 578,3 миллиона долларов.

По информации Министерства аграрной политики и продовольствия, в 2014 году экспорт украинской сельхозпродукции в Китай вырос на 58% по сравнению с 2013 годом – до 767,3 миллиона долларов. Таким образом, доля продукции агропромышленного комплекса в структуре общего товарооборота Украины и КНР в 2014 году составила 29%.