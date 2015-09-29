Аномальная засуха в августе-сентябре замедлила ход посевной

Аномальная засуха, высокая температура воздуха и отсутствие влаги в почве в августе-сентябре существенно замедлили ход посевной озимых культур, в частности рапса, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на заместителя главы ведомства Владимира Лапу.

"Неудовлетворительные темпы проведения посевной кампании вызваны прежде всего аномальными погодными условиями на большей части территории Украины. Наблюдается существенный недосев площадей озимого рапса. Наша главная задача - обеспечение прогнозируемой площади посева озимых культур под урожай будущего года и своевременное проведение уборки культур поздней группы", – цитирует Лапу пресс-служба.

В сообщении также приводятся оперативные данные о ходе посевной, предоставленные директором департамента земледелия и технической политики в агропромышленном комплексе Владимиром Топчием. Согласно информации, сев озимых проведен на площади 3,3 миллиона га или 44% к прогнозу (7,4 миллиона га).

"Из них озимой пшеницы и тритикале при прогнозе 6,2 миллиона га посеяно 3 миллиона га, или 49% к прогнозу. Ржи при прогнозе 157 тысяч га посеяно 98 тысяч га, или 62%. Озимого ячменя при прогнозе 1 миллиона га посеяно 102 тысяч га, или 10% к прогнозу. Кроме того, озимый рапс при прогнозируемой площади 823 тысяч га посеян на площади 560 тысяч га, или 68%", - цитирует Топчия пресс-служба, отмечая, что в 2014 году площадь посевов рапса на ту же дату составляла 790 тысяч га.

Вместе с тем Лапа сообщил, что уборочная кампания проходит достаточно интенсивно, и аграрии собрали уже 41 миллион тонн зерна, однако в этом году Украина ощущает недостаток ржи.

"Необходимо максимально расширить площади посева этой культуры, которая так необходима для выпечки различных сортов хлеба", - отметил замминистра.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, посевы озимых на зерно и зеленый корм в Украине под урожай 2015 года в стране выросли на 7,3% – до 8,97 миллиона га. В структуре посевных площадей доля озимой пшеницы составила 84,7% (под урожай 2014 года ее доля составляла 82,3%), озимого ячменя – 13,4% (15%), ржи – 1,9% (2,7%).

По прогнозам Минагропрода, валовой сбор зерновых в 2015 году ожидается на уровне 58,5-60 миллионов тонн. По данным Государственной службы статистики, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма) в 2014 году собрала 63,8 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 2,4% больше, чем в 2013 году, и является рекордом для страны за годы независимости.