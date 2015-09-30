Россия запретила ввоз рыбопродукции из Польши

Россельхознадзор с 30 сентября 2015 г. временно запрещает ввоз из Польши в РФ рыбопродукции, включая консервы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает ТАСС.

"С учетом неоднократного переноса польской стороной сроков проведения инспекции, отказа от проведения инспекции предприятий, включенных в реестр организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и хранение подконтрольных товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза, и на основании законодательства ЕАЭС, Россельхознадзором принято решение о введении с 30 сентября 2015 г. временных ограничений на поставки в Россию рыбопродукции, в том числе рыбных консервов, с предприятий Польши", - подчеркивается в сообщении.

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Специалисты уполномоченных в области ветеринарного надзора органов государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в период с 26 октября по 6 ноября 2015г. планировали провести инспекцию рыбоперерабатывающих польских предприятий-экспортеров.

25 сентября от ветеринарной службы Польши в Россельхознадзор, как инициатору данной инспекции, поступила информация о том, что предприятия страны отказываются от ее проведения.

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Напомним, Роспотребнадзор с 14 августа 2015 г. приостановил ввоз на территорию РФ польских рыбных консервов – шпрот.