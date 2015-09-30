Доступ на рынок Китая получили 18 украинских молочных компаний

Правительство Китайской Народной Республики приняло решение разрешить 18 украинским компаниям торговать своей молочной продукцией на китайском рынке.

Об этом в ходе заседания правительства сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Перечень компаний уже опубликован на сайте правительства КНР", - отметил глава Кабмина.

Яценюк подчеркнул, что выход на китайский рынок – это еще один шаг в сторону диверсификации рынков украинской аграрной продукции после того, как Россия закрыла свой рынок для украинской "молочки".

"Это очень серьезный шаг к тому, чтобы украинские товары получали новые рынки и чтобы мы диверсифицировали свои рынки поставок. Абсолютно понятно, что Россия закрыла свой рынок, и мы не останавливаемся в том, чтобы наращивать свои возможности в реализации украинской продукции как в третьи страны, в Китай, так и в ЕС. И тут напомню, что с 1 января 2016 года Соглашение о зоне свободной торговли вступит в силу, как бы Россия этого не хотела", – сказал Яценюк.

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Справка УНИАН. По данным Администрации по сертификации и аккредитации КНР, с 23 сентября доступ на китайский рынок получили 5 предприятий агрохолдинга "Милкиленд": "Менский сыр", "Славутский маслодельный комбинат", "Ахтырский сырокомбинат", "Миргородский сыродельный комбинат" и "Роменский молочный комбинат". Кроме того, доступ на рынок получили предприятие агропромгруппы "Укрпродукт" "Староконстантиновский молочный завод", крупный экспортер сгущенного молока "Техмолпром" (Полтавская обл.), два предприятия группы "Молочный альянс" - "Золотоношский маслодельный комбинат" и "Баштанский сырзавод". Помимо этого, разрешение на поставки в Китай получили предприятия "Ичнянский молочно-консервный комбинат" группы компаний PRAVIO, завод кондитерской корпорации Roshen "Бершадьмолоко", предприятия "Дубномолоко" (Ривненская обл.), "Клуб сыра" (Киевская обл.), "Жашковский молокозавод" (Черкасская обл.), "Элитмол" (Луцк), а также "Тульчинский маслосырзавод" компании "Терра Фуд», "Хмельницкий завод "Молочный визит" и "Литинский молокозавод" из Винницкой области.