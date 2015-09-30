Доступ на рынок Китая получили 18 украинских молочных компаний
Выход на китайский рынок – это еще один шаг в сторону диверсификации рынков украинской аграрной продукции после того, как Россия закрыла свой рынок для украинской "молочки".
Правительство Китайской Народной Республики приняло решение разрешить 18 украинским компаниям торговать своей молочной продукцией на китайском рынке.
Об этом в ходе заседания правительства сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
"Перечень компаний уже опубликован на сайте правительства КНР", - отметил глава Кабмина.
Яценюк подчеркнул, что выход на китайский рынок – это еще один шаг в сторону диверсификации рынков украинской аграрной продукции после того, как Россия закрыла свой рынок для украинской "молочки".
"Это очень серьезный шаг к тому, чтобы украинские товары получали новые рынки и чтобы мы диверсифицировали свои рынки поставок. Абсолютно понятно, что Россия закрыла свой рынок, и мы не останавливаемся в том, чтобы наращивать свои возможности в реализации украинской продукции как в третьи страны, в Китай, так и в ЕС. И тут напомню, что с 1 января 2016 года Соглашение о зоне свободной торговли вступит в силу, как бы Россия этого не хотела", – сказал Яценюк.
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Справка УНИАН. По данным Администрации по сертификации и аккредитации КНР, с 23 сентября доступ на китайский рынок получили 5 предприятий агрохолдинга "Милкиленд": "Менский сыр", "Славутский маслодельный комбинат", "Ахтырский сырокомбинат", "Миргородский сыродельный комбинат" и "Роменский молочный комбинат". Кроме того, доступ на рынок получили предприятие агропромгруппы "Укрпродукт" "Староконстантиновский молочный завод", крупный экспортер сгущенного молока "Техмолпром" (Полтавская обл.), два предприятия группы "Молочный альянс" - "Золотоношский маслодельный комбинат" и "Баштанский сырзавод". Помимо этого, разрешение на поставки в Китай получили предприятия "Ичнянский молочно-консервный комбинат" группы компаний PRAVIO, завод кондитерской корпорации Roshen "Бершадьмолоко", предприятия "Дубномолоко" (Ривненская обл.), "Клуб сыра" (Киевская обл.), "Жашковский молокозавод" (Черкасская обл.), "Элитмол" (Луцк), а также "Тульчинский маслосырзавод" компании "Терра Фуд», "Хмельницкий завод "Молочный визит" и "Литинский молокозавод" из Винницкой области.