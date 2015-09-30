Министерство аграрной политики и продовольствия и Государственное агентство рыбного хозяйства не будут рассматривать вопрос введения платы за любительский лов рыбы, пока не ликвидируют браконьерство и не упорядочат работу контролирующих органов.

Об этом на пресс-конференции сообщил министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко.

"Украина не собирается вводить платную рыбалку... Принципиальная позиция министерства, принципиальная позиция Госрыбагентства: пока не наведем порядок, ни о какой плате не может идти речь", - сказал он.

Присутствовавший на пресс-конференции глава Госрыбагентства Ярема Ковалив отметил, что инициатива по введению платной рыбалки исходит от общественных активистов и в ближайшее время будет вынесена на обсуждение с рыбаками. Он подчеркнул, что, вне зависимости от итогов обсуждения, такое нововведение возможно в Украине только через некоторое время, когда соблюдение порядка на водоемах будут под надлежащим контролем органов Госрыбагентства.

"Позиция Государственного рыбного агентства сводится к тому, что пока мы не наведем порядок на водоемах, пока там не исчезнут браконьеры, внедрять плату для любителей нельзя. Поэтому ни в этом году, ни в следующем году никто не будет запрещать любителям ловить на наших водоемах и тем более взимать с них за это плату", - сказал Ковалив.

Читайте такжеВ столице запретили промышленный вылов рыбы

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства сообщило о намерении ведомства сделать любительский вылов рыбы платным, а денежные поступления от сбора направлять на зарыбление водоемов.