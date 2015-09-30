Украина получила разрешение на экспорт курятины в Саудовскую Аравию

Украинские аграрные компании прошли аудит компетентного ведомства Саудовской Аравии на предмет безопасности и качества производства курятины и получили разрешение на экспорт в эту страну.

Об этом журналистам сообщил глава Министерства аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко.

"На прошлой неделе положительно закончился аудит, и мы открыли рынок курицы Саудовской Аравии", - сказал он.

При этом министр не уточнил ожидаемые объемы экспорта, а также какие именно компании прошли аудит, но подтвердил готовность этих предприятий поставлять курицу на рынок Саудовской Аравии.

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Как сообщал УНИАН, в августе украинские аграрные предприятия получили разрешения на экспорт яиц в Израиль и курятины в Египет. Экспорт украинских яиц в Израиль начали предприятия групп "Овостар" (Березанская птицефабрика) и "Авангард" (агрофирма "Авис"). Квота по поставкам курятины в Египет составляет 12 тысяч тонн.