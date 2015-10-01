В России предлагают ввести "налог на шашлык"

В России за возможность пожарить в лесу сосиски или шашлыки предлагают ввести сбор в размере 500 рублей за квартал (три месяца), пишут "Известия".

Проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс РФ разработал депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. По его мнению, такой «шашлычный сбор» сможет покрыть расходы муниципалитетов на уборку лесов от мусора.

Согласно законопроекту, налог придется платить всем, кто приходит в федеральный лес в «рекреационных целях в том числе с использованием открытых и закрытых источников огня (мангалов — «Известия»)». При этом от выплаты будут освобождены представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

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Руководитель лесной программы Гринпис Алексей Ярошенко отметил, что после реформирования Лесного кодекса РФ в 2006 году количество сотрудников лесных хозяйств уменьшилось с 200 тыс. до 60 тыс. человек.

"То, что действительно нужно нашим лесам, — это менять сам Лесной кодекс: сегодня штаты сотрудников хозяйств сокращены, так как содержать большое количество людей уже невозможно. Раньше региональные лесные хозяйства получали доходы за счет работ в лесу — например, заготовки, продажи древесины. Теперь все деньги идут не в определенное хозяйство, а наверх, в бюджет, и только потом перераспределяются. Очень сложная система финансирования", — добавил Ярошенко.