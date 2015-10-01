Работа Минагрополитики парализована из-за проверки АП - советник министра

Об этом экономический эксперт, волонтер, внештатный советник министра Алексей Зубрицкий написал на странице Facebook.

Он отметил, что проверяющие действуют "по принципам и методам времен Януковича" запрашивают устаревшую и неактуальную информацию, например - о выполнении президентских указов 2-3-летней давности, передает Цензор.нет.

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"Все силы брошены на копирование массива разного рода документов, начиная с 2013 года (!!!) для комиссии из АП. Неужели Администрация решила проверить, как бежавший в Россию экс-министр Присяжнюк выполнял Указы Януковича? Или как еще один экс-Швайка "наколядовал" на Харлей?", - возмутился Алексей Зубрицкий, добавив, что глава комиссии Андрей Девко направляет министерству запросы буквально по каждому направлению деятельности объемом 8 страниц.

При этом советник министра напомнил, что с 2014 года Украина - парламентско-президентская республика, а функции контроля за работой министерств возложены на Кабмин, избираемый Верховной Радой. "А чиновник, согласно Конституции, может делать не то, что ему хочется и не запрещено законом, а то, что ему этим законом вменено в обязанности. Хотя если посмотреть, что именно комиссию интересует, некоторые моменты проясняются… Госимущество, аренда, договоры - все самое интересное. При любой власти", - заключил Алексей Зубрицкий.

Как стало известно редакции, проверка в Минагрополитики стартовала на прошлой неделе и продлится в течение месяца.