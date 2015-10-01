Урожай ржи в 2015 году на 20% ниже потребности внутреннего рынка – эксперты

Валовой сбор ржи в Украине в 2015 году составил 399,1 тысячи тонн, что на 20% меньше прогнозного объема потребления этой культуры в 500 тысяч тонн и даже с учетом переходных запасов в 98 тысяч тонн не сможет удовлетворить потребности внутреннего рынка.

Об этом сообщила пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

"Показатели валового сбора данной культуры в этом году составили 399,1 тысячи тонн, что на 16,5% меньше прошлогодних показателей. Объемы потребления ржи на внутреннем рынке в течение маркетингового года (МГ, июль – июнь) составляют около 500 тысяч тонн, при этом с учетом переходных остатков на уровне 98 тысяч тонн объемы общего предложения на рынке составят 497 тысяч тонн", – говорится в сообщении.

При этом пресс-служба отметила, что, по расчетам экспертов УКАБ, в 2015-2016 МГ на рынке Украины может возникнуть дефицит ржи. Ключевыми факторами, влияющими на ситуацию на рынке, являются потребительские настроения внутри страны и динамика экспорта. Причем объемы поставок культуры за границу из года в год сильно варьируются. Так, в прошлом маркетинговом году экспорт составил 21,9 тысячи тонн, а в 2013-2014 МГ – 50,9 тысячи тонн. В целом, как отмечается в сообщении, в Украине наблюдается тенденция к уменьшению объемов производства ржи из-за низкой рентабельности культуры и неблагоприятной ценовой конъюнктуры рынка.

Читайте такжеАномальная засуха в августе-сентябре замедлила ход посевной

Как сообщал УНИАН, в этом году Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует валовой сбор зерновых культур на уровне 58,5-60 миллионов тонн. Украинские сельскохозяйственные предприятия уже собрали, в частности, 26,8 миллиона тонн пшеницы и 8,5 миллиона тонн ячменя. Валовой сбор кукурузы ожидается на уровне 24,5 миллиона тонн, гречихи – 135 тысяч тонн. При этом прогнозный объем сбора ржи был на уровне 355 тысяч тонн. Экспорт зерна в текущем маркетинговом году, по прогнозам Минагропрода, составит 36,8 миллиона тонн.