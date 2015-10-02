"Победы" импортозамещения в России: около 80% сыров фальсифицированы

Каждый четвертый молочный продукт, произведенный в России, содержит растительный жир, пишет "Коммерсант" со ссылкой на выводы Россельхознадзора.

Из-за содержания растительных жиров 78,3% сыра в России является фальсификатом, заявили в Россельхознадзоре после проведенного анализа продукции в магазинах.

Представитель ведомства Алексей Алексеенко рассказал, что мониторингу подверглась не только молочная продукция — фальсификат был выявлен также "в десятках процентов мясной и рыбной продукции, меде и др.". По сравнению с прошлым годом, продолжает представитель Россельхознадзора, объем фальсификата вырос на десятки процентов, в связи с чем ведомство считает необходимым законодательно ужесточить контроль над оборотом продуктов питания, запретить продажу фальсификата, а продукцию с выявленными нарушениями изымать и уничтожать. Данные проверки и свои предложения Россельхознадзор направит в Минсельхоз, правительство и Госдуму.

Читайте такжеРоссияне занялись "домашним" импортозамещением: готовят на кухне пармезан и хамонС тем, что фальсификат в молочной продукции достигает таких фатальных объемов, не согласны в Национальном союзе производителей молока ("Союзмолоко"). "Союз регулярно проводит проверки и оценивает объем фальсификата на рынке молока в 10%, на рынке сыра — не более 20-25%",— сказал представитель "Союзмолока".

Он отмечает, что основная часть нарушений связана с некорректной маркировкой продукции при использовании жиров немолочного происхождения. Эту проблему, считают в союзе, можно решить, увеличив штрафные санкции за введение потребителей в заблуждение. Соответствующие поправки "Союзмолоко" подготовило вместе с депутатами и внесло на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

В другом контрольно-надзорном ведомстве, Роспотребнадзоре, согласны больше с оценками "Союзмолока". В качестве меры борьбы с фальсификатом Роспотребнадзор предложил в рамках Таможенного союза выработать дополнительное требование к применяемому в пищевой промышленности пальмовому маслу, позволяющее отделить техническое масло от пищевого. Проект соответствующего документа сейчас проходит согласование в федеральных органах исполнительной власти, сказали в ведомстве.

Именно российских производителей сыра эксперты называли главными бенефициарами введенного РФ в августе прошлого года продовольственного эмбарго, поскольку доля импорта на рынке сырной продукции составляла около 50%.