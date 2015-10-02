Экс-руководителя Аграрного фонда подозревают в присвоении полмиллиарда гривень
Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему руководителю Аграрного фонда Украины и другим лицам по факту завладения средствами фонда в сумме более 521 млн грн.
Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.
По результатам расследования преступлений, совершенных представителями бывшей власти, в частности служащими Министерства аграрной политики Украины, Управлением специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 366 УК Украины, бывшему руководителю Аграрного фонда Украины и трем директорам коммерческих структур.
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Указанные лица подозреваются в завладении по предварительному сговору с должностными лицами Министерства аграрной политики Украины средствами Аграрного фонда Украины в сумме более 521 млн грн, которые были предназначены для закупки сахара.
Генеральной прокуратурой Украины принимаются меры, направленные на избрание подозреваемым меры пресечения в виде взятия под стражу.