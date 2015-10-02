Правительство сократило список продуктов ценового регулирования

Такое решение закреплено в постановлении Кабмина от 30 сентября №771.

Список объектов ценового регулирования в 2015-2016 гг. включает мягкую пшеницу, рожь, пшеничную и ржаную муку, гречиху и сахар-песок. В список на 2014-2015 гг., помимо перечисленных продуктов, входили исключенные в этом году ячмень, кукуруза, сухое молоко и сливочное масло.

В этом сезоне цены на пшеницу, рожь и оба вида муки будут регулироваться с начала ноября по конец июня, цены на сахар - с 1 ноября по 31 августа, тогда как в прошлом сезоне цены на эти продукты контролировались целый год – с 1 сентября 2014 года по 31 августа 2015 года.

Справка УНИАН. Специализированное государственное бюджетное учреждение «Аграрный фонд» (ГСБУ «Аграрный фонд») уполномочено Кабмином осуществлять ценовое регулирование на рынках продуктов питания. Спецучреждение формирует государственный интервенционный фонд (запас отдельных видов сельхозпродукции). В случае повышения или падения цен на продукты питания фонд должен соответственно продавать или закупать определенное количество продукции, чтобы не допустить серьезных колебаний цен на рынке.

В 2013 году на основе ГСБУ «Аграрный фонд» было создано одноименное предприятие, которое занимается форвардными закупками сельхозпродукции.

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В июле этого года Государственная финансовая инспекция Украины предложила ликвидировать спецучреждение «Аграрный фонд» по результатам ревизии, которая показала, что организация не выполняет возложенные на нее функции. По словам министра аграрной политики и продовольствия Алексея Павленко, с начала своего существования ГСБУ «Аграрный фонд» не провело ни одной товарной или финансовой интервенции. Несколько соответствующих операций были совершены только на протяжении последних двух лет, но, как отметил министр, большинство из них – с нарушением законодательства.