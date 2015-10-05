Стоимость акцизной марки возрастет до 3,5 раз - источники

Повышение цены произойдет в рамках создания онлайн-системы мониторинга и контроля за оборотом подакцизной продукции TRACK & TRACE, в частности - за табачными и алкогольными изделиями, сообщает «Зеркало недели».

TRACK&TRACE-технология будет строиться на основе разработок швейцарской компании SICPA, являющейся одной из крупнейших европейских производителей защищенных красок. Система SICPATRACE позволяет устанавливать идентичность каждой марки акцизного налога, в частности, используя невидимые краски собственной разработки SICPA и приборы для контроля идентичности акцизных марок. Также система SICPATRACE предусматривает переоборудование автоматизированных линий производителей подакцизной продукции.

Швейцарцы провели уже несколько презентаций для сотрудников Минфина и Государственной фискальной службы, в ходе которых уточнялись параметры технико-экономического обоснования проекта. В частности, стоимость системы мониторинга для Украины будет зависеть от количества и географического расположения автоматизированных линий производителей подакцизной продукции, видов подакцизной продукции, которые подлежат контролю, и срока действия контракта (5 или 10 лет).

Например, для Бразилии при ежегодном объеме в 40 млрд. акцизных марок, стоимость системы SICPATRACE составляет 13 долл. за 1000 марок (0,3 грн. за единицу). В Украине ежегодный объем марок акцизного налога составляет более 6 млрд. штук, поэтому стоимость системы SICPATRACE будет дороже. Кроме того, следует учитывать, что на стоимость марок акцизного налога будут влиять системные изменения курсов валюты. По нынешнему валютному курсу стоимость одной акцизной марки составит 30-35 копеек, и будет одинаковой как для алкогольных изделий, так и для табачных. "Однако, несмотря на то, что плата за марки акцизного налога уплачивается производителями и импортерами подакцизных товаров, стоимость акцизной марки не повлияет на бюджетные показатели", - сообщает источник.

По мнению специалистов Минфина, внедрение системы такого типа может быть эффективным решением для борьбы с нелегальными подакцизными продуктами, поскольку в случае обеспечения необходимого контроля, марка акцизного налога с высоким уровнем защиты позволит на самом деле защитить рынок от фальсификата и существенно увеличить поступления в государственный бюджет.

В настоящее время акцизная марка на алкогольные изделия стоит 19 коп., на табак - 9 коп.