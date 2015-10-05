Украинские аграрии уже намолотили почти 44 миллиона тонн зерновых

Украинские аграрии к 5 октября собрали урожай на площади 11,7 млн га, намолотив 43,5 млн тонн зерновых при средней урожайности 37,1 ц/га против 38,1 ц/га на эту же дату прошлого года, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, кукурузы собрано 5,9 млн тонн с площади 1,2 млн га, гречихи – 132 тыс. тонн с 113 тыс. га, проса – 202 тыс. тонн с 102 тыс. га, подсолнечника – 8,3 млн тонн с 4 млн га.

Кроме того, аграрии намолотили 2,2 млн тонн сои с площади 1,3 млн га, а также собрали 2,6 млн тонн сахарной свеклы с 66 тыс. га.

Как сообщал УНИАН, к 19 августа украинские аграрии завершили уборку ранних зерновых, намолотив 36,7 млн тонн зерна с площади 10,1 млн га. В частности, пшеницы собрано 26,8 млн тонн, ячменя - 8,5 млн тонн, гороха – 392 тыс. тонн, рапса – 1,7 млн тонн.

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Валовой сбор кукурузы ожидается на уровне 24,5 млн тонн, гречихи – 135 тыс. тонн, подсолнечника – 10,3 млн тонн, сахарной свеклы – 9,3 млн тонн. Экспорт зерна в текущем маркетинговом году (июль 2015 года - июнь 2016 года), по прогнозам Минагропрода, составит 36,8 млн тонн.