В "Украгролизинге" выявили нарушений на 14 миллионов гривень

Государственная финансовая инспекция в ходе ревизии в государственной компании по предоставлению сельскохозяйственной техники в аренду с правом выкупа «Украгролизинг» выявила финансовые нарушения, которые привели к ущербу на общую сумму 14 млн грн.

Согласно сообщению, ревизия охватила период с начала 2008 года по конец 2014 года.

Как выяснили финансовые инспекторы, компания недополучила около 5 млн грн из-за того, что в договорах аренды не было прописано обязательное положение об уплате предварительного платежа в размере 10% от стоимости предмета лизинга. Кроме того, лизингополучатели не платили одноразовую комиссию за поставку техники в размере 7% от невозмещенной стоимости предмета аренды. Такие нарушения привели к потере 7,8 млн грн.

Кроме того, компания потеряла 0,8 млн грн, поскольку не предъявляла претензий к нарушителям за незаключение договора страхования техники.

Материалы ревизии переданы в правоохранительные органы и приобщены к уголовному производству.

Как сообщал УНИАН, согласно порядку использования средств, предусмотренных в госбюджете на увеличение уставного капитала «Украгролизинга», компания должна направить выделенные в этом году 54 млн грн в первую очередь на приобретение техники для оборудования животноводческих и птицеводческих ферм, элеваторов, сельхозкооперативов и предприятий малого и среднего аграрного бизнеса.

Читайте такжеГосфининспекция выявила нарушений в сфере госзакупок на 2,4 миллиарда гривень

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания «Украгролизинг» создана Кабинетом министров Украины в апреле 2001 года. Компания предоставляет услуги по приобретению и последующей передаче сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга. В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.