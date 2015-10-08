Номинационный комитет не смог выбрать нового главу "Укрспирта"

12:14, 08 октября 2015
Агро
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Номинационный комитет не смог выбрать директора "Укрспирта". В финале один кандидат снялся сам, среди других четверых достойных не нашлось.

REUTERS

Номинационный комитет не смог выбрать нового главу государственного концерна "Укрспирт" в связи с тем, что ни один из участников конкурса не соответствует заявленным критериям отбора.

Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус на своей странице в Twitter.

"Номинационный комитет не смог выбрать CEO (директора – УНИАН) "Укрспирта". В финале один кандидат снялся сам, среди других четверых достойных не нашлось. Досадно, но не удивительно", – написал он.

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Как сообщал УНИАН, в марте 2015 года конкурсная комиссия отобрала двух претендентов на должность руководителя "Укрспирта". Ими стали Нина Гаркавая и Анатолий Далибожик. Однако профсоюзная организация "Укрспирта" требовала отмены результатов конкурса, утверждая, что данные кандидаты были ранее судимы. После этого премьер-министр Арсений Яценюк поручил отменить итоги конкурса и провести его повторно. В то же время в Минагропроде утверждали, что конкурс на должность главы "Укрспирта" соответствовал всем требованиям действующего законодательства. В министерстве также сообщали, что назначенная Кабинетом министров проверка относительно судимости победителей конкурса показала беспочвенность данных обвинений.

В начале сентября конкурсная комиссия при Министерстве аграрной политики и продовольствия путем открытого голосования определила пять финалистов конкурса по отбору кандидатов на должность руководителя "Укрспирта". В следующий этап конкурсного отбора прошли Роман Иванюк, Григорий Трипульский, Ростислав Чайкивский, Нина Гаркавая и Анатолий Далибожик.

7 октября исполняющий обязанности директора государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" Роман Иванюк отозвал свою кандидатуру на должность главы госкомпании.

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Справка УНИАН. В июле 2010 года Кабинет министров постановил создать государственное предприятие "Укрспирт" на базе одноименного концерна. В состав госпредприятия должны были войти 76 спиртзаводов, однако пока на его баланс передан 41 завод. "Укрспирт" является монополистом на рынке этилового спирта. Правительство последовательно выступает за приватизацию "Укрспирта".

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