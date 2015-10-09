Планктон и пчелы приносят мировой экономике более $365 млрд в год - исследование ООН

Пчелы ежегодно приносят мировой экономике более $150 млрд, так как «бесплатно» опыляют растения - таковы выводы совместного исследовательского проекта «Би-би-си» и ООН, передает Газета.RU со ссылкой на Vice.

Проект основан на том, чтобы показать человечеству роль, которую играют животные и растения Земли в сохранении не только экологии, но и денежного капитала.

Читайте такжеВ Украине проведут инвентаризацию недрИздание сообщает о том, что популяции пчел уменьшаются до такой степени, что в западных районах Китая уже стало привычным явлением, что сельскохозяйственные работники вручную опыляют цветки фруктовых растений. Пчелы же делают это «бесплатно», что позволяет сэкономить более $150 млрд в год.

Стервятники, которые занимаются поеданием падали, не только выполняют работу, которую никто не хочет делать, но и сохраняют миллионы в денежном эквиваленте. Благодаря этому также снижается риск распространения опасных заболеваний, что уменьшает затраты еще и на международное здравоохранение.

Даже простой планктон, который многие рассматривают только как пищу для китов, приносит мировой экономике $215 млрд ежегодно, так как поддерживает популяцию рыб, насыщает атмосферу кислородом и поглощает углекислый газ.

Эти данные показывают, сообщает издание, что сохранение природы, «природного капитала», может быть более чем необходимо для будущего человечества. В том числе и с финансовой точки зрения.