В Минагропроде рассказали, сколько пшеницы Украина продаст за границу

Украинские аграрии поставят на внешние рынки в 2015-2016 маркетинговом году (МГ, июль 2015 - июнь 2016) приблизительно равное количество продовольственной и фуражной пшеницы в объеме около 8 млн тонн, сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владимир Лапа в ходе брифинга.

«Мы видим, что приблизительно половину из общего возможного экспорта пшеницы (это из 16 млн тонн где-то 7,5-8 млн тонн) мы будем иметь возможность экспортировать продовольственной пшеницы», - сказал он.

При этом чиновник отметил, что объем экспорта пшеницы в 16 млн тонн прописан в меморандуме между зернотрейдерами и Министерством аграрной политики и продовольствия. Этот документ позволяет правительству и всем участникам рынка определить в начале маркетингового года объемы поставок на внутренний и внешние рынки для обеспечения продовольственной безопасности страны.

Лапа сообщил, что из собранных в этом году 26 млн тонн пшеницы на продовольственное зерно приходится 55%. Замминистра отметил, что доля фуражной пшеницы в этом году несколько выше, чем в прошлом, в связи с обильными осадками, которые выпадали во время сбора урожая в некоторых областях.

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Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, экспорт зерна в текущем маркетинговом году составит 36,8 млн тонн. При этом валовой сбор зерновых культур в стране в 2015 году, как ожидает ведомство, достигнет 59,5 млн тонн.