Горькая судьба сладкого сахара

Украинская сахарная промышленность последние годы пребывает, мягко сказать, не в лучшем состоянии. В этом сезоне ожидается драматическое падение производства: 37 работающих заводов произведут 1,2 млн тонн сладкого продукта - на 40% меньше, чем изготовили 48 действовавших в прошлом году заводов. При этом еще до независимости в Украине работали 192 сахарных завода, которые могли производить свыше 5 млн тонн сахара в год.

По расчетам правительства, в сезон 2015-2016 (маркетинговый год для сахара длится с сентября по август) украинский рынок нуждается в 1,7 млн тонн сахара, а это гораздо больше, чем произведут заводы. Но с прошлого сезона осталось еще 0,5 млн тонн, которые и помогут «в притык» закрыть потребность рынка. Поэтому возможность купить сахар будет у всех. Единственный вопрос – по чем?

Буквально за несколько последних недель цена сахара на полках магазинов в Киеве подскочила до 14-15 грн за килограмм. Можно было бы говорить о жадности розничных сетей, но за то же время оптовая цена на сахар, которая формируется производителями, выросла до 12,70 грн с 11,5 грн за килограмм.

О возможном росте цен на сахар предупреждали и эксперты, и участники рынка, отмечая, что сахарные заводы рано или поздно будут вынуждены поднять цены, которые не покрывают себестоимости производства. Специалисты прогнозируют, что к весне следующего года оптовая цена на сахар поднимется на 15-20% с 11,5 тыс. грн за тонну.

«То, что заводы поднимут цену на 15-20% в начале следующего года, - это достаточно оптимистичный прогноз», - отметила заместитель заведующего отделом ценообразования, конъюнктуры и инфраструктуры рынка Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Людмила Пархоменко.

Аналитик консалтингового агентства «УкрАгроКонсалт» Андрей Ким связывает нынешнее повышение цен с попытками сахароваров продать свою продукцию подороже на волне новостей о падении производства. Однако, по его словам, такие действия участников рынка, скорее всего, направлены на смягчение весеннего роста цен, ведь ранее в разгар сезона сахароварения, который заканчивается в начале зимы, скачки на рынке не наблюдались. Путем повышения цены сахарные заводы уже сейчас пытаются уберечь себя от рисков будущего колебания производственных расходов, что поможет им укрепить предприятия и без проблем войти в новый сезон выращивания свеклы.

«Производители хотят заложить сюда риски – тот же газ, например. Хотя он должен быть дешевле в этом году, но все равно производители страхуются. Плюс нужно покупать удобрения, семена, а это приобретается, в основном, за валюту. Поэтому валютные риски также закладываются в цену», - отметил Ким.

Между тем, опрошенные УНИАН эксперты отмечают, что предприятия сахарной отрасли практически ежегодно сталкиваются с одним и тем же набором проблем: падение курса гривни, подорожание газа, который формирует 40% себестоимости сахара, а также снижение эффективности производства из-за старения оборудования. В стране сформировались две когорты производителей: те, которые просто повышают цену, чтобы покрыть растущие в связи в вышеперечисленными проблемами расходы, и те, кто пытается повысить эффективность заводов, увеличить оборот и в конечном счете снизить себестоимость.

Газовая независимость сахара

Цена на сахар в 11,2-11,5 тыс. грн за тонну, которая держалась последние несколько месяцев, доставляла украинским сахароварам немало хлопот, ведь, как они уверяют, такая сумма не покрывает затраты производства.

«Сахаровары понимают: чтобы удешевлять производство, необходимо модернизировать оборудование. Нужно реконструировать отрасль в целом: отойти от использования дорогого покупного газа и переходить на другие виды топлива – каменный уголь, пеллет, биогаз, торф», - отметил заведующий лабораторией экономики маркетинга и инноваций Института биоэнергетических культур и сахарной свеклы Владимир Бондар.

По данным профильной ассоциации «Укрцукор», в Украине всего 11 заводов, которые уже полностью или частично перешли на альтернативное топливо. Использование угля, торфа, пеллетов, мазута или биогаза позволяет этим производителям снизить себестоимость в среднем на 3-5%. И, что немаловажно, это гарантирует независимость от непредсказуемых цен на голубое топливо для Украины.

В то же время, те заводы, которые пока не имеют возможности отказаться от газа, заключают контракты с частными газовыми трейдерами. Производители обходят дорогое российское топливо десятой дорогой и таким образом существенно экономят.

По словам Бондара, украинские сахарные заводы могут и сами обеспечивать себя топливом. Ботву и жом, которые остаются после производства свекловичного сахара, можно преобразовать в экологически чистый биоэтанол или биогаз. Затем такое топливо можно продавать или пускать на производство тепловой или электрической энергии.

Крупнейший производитель сахара в Украине агрохолдинг «Астарта», превратив Глобинский завод в биоэнергетический комплекс, теперь закупает на половину меньше газа в период сахароварения. В остальное время мощности комплекса производят биогаз для завода «Астарты» по переработке сои, или вырабатывают «зеленую» электроэнергию.

Однако даже для реализации проектов по переводу заводов на новое топливо, не говоря уже о преобразовании в биоэнергетические комплексы, нужны инвестиции - деньги, которых у большинства заводов нет. Иностранный инвестор в выходе на украинский рынок сахара не заинтересован, в первую очередь, из-за нестабильной экономической и политической ситуации в стране. Предприятия, которые занимаются производством нескольких видов сельхозпродукции, могут направить часть прибыли на модернизацию сахарной отрасли. Обычно это - крупные компании, которые, кроме собственных ресурсов, имеют доступ к внешнему финансированию. Но небольшим производителям или тем холдингам, которые терпят убытки, такая модернизация пока не по карману.

Мы пойдем экспортным путем

Остается один выход – больше продавать. На украинском рынке нашим производителям пытаться наращивать продажи нет смысла, ведь спрос уравновешивает предложение. К тому же рынок уже сформирован и на нем оперируют постоянные игроки: 80% свеклы и, соответственно, сахара производится крупными агрохолдингами. Поэтому наращивать объемы продаж внутри страны остается возможным только за счет конкурентов. Стало быть, необходимо выходить на внешние рынки.

«Первично – найти рынки сбыта. Мы по-другому не сможем. У нас критически мало свободных ресурсов для модернизации. Это было бы замечательно, если бы мы смогли сначала все модернизировать, создать запасы и параллельно с этим искать рынки сбыта. Но, не имея, куда продавать продукцию, вкладывать деньги в производство никто не будет. Тем более в такую достаточно специфическую отрасль, как сахарная», - пояснил Ким.

Украина уже торгует сахаром с Евросоюзом, туда в первом полугодии 2015 года ушло 20% всего объема экспорта в 100 тыс. тонн. Наш сахар охотно покупают в Кыргызстане, Казахстане и Молдове. Но эти 100 тыс. тонн - лишь малая часть экспортного потенциала отрасли.

Минагропрод обещает найти новые внешние рынки для наших производителей уже в начале 2016 года. По словам главы ведомства Алексея Павленко, сейчас идет работа над тем, чтобы открыть для наших сахароваров рынки Азии, в частности, Китая. Имеются ли желающие приобретать украинский свекловичный сахар, который из-за дорогого производства стоит почти вдвое больше, чем его прямой конкурент – тростниковый сахар из Бразилии или Индии – предстоит узнать в течение следующих полгода.

«Если мы в следующие полгода откроем еще несколько рынков, тем самым сможем серьезно увеличить экспорт», - сказал Павленко и добавил: «При наших мощностях сахарной отрасли цифра в 1 млн тонн экспорта не может быть проблемой».

С министром можно согласиться. Кроме 37 работающих в 2015 году заводов, есть еще 53, которые в данный момент законсервированы, но могут быстро встать в строй. Наши мощности действительно позволяют перерабатывать больше свеклы, чем без малого 10 млн тонн, которые должны быть собраны в этом году. Таким образом, Украина еще имеет потенциал для наращивания объемов производства.

Сахарным предприятиям остается искать зарубежных партнеров и надеяться, что обещание новых внешних рынков сбыта – не пустые слова чиновника, и речь идет не просто о признании качества нашей продукции в Азии, а о реальных покупателях.

Антидефицитный план

Перспектива ближайших месяцев для сахарной отрасли вполне ясна. Однако возникает вопрос, что ждет рынок в следующем году, если аграрии так и не найдут, куда можно выгодно продавать сахар, или не смогут сократить расходы настолько, чтобы иностранные клиенты нашли их сами.

Эксперты утверждают, что тенденция сокращения производства продолжится. Сахаровары застряли в порочном круге отсутствия инвестиций и рынков сбыта, поэтому отказываются от выращивания свеклы в пользу более дешевых с точки зрения производственных издержек пшеницы, кукурузы, сои и других культур.

«Многие свекловоды не хотят сеять. А почему? Потому что свекла требует значительно больше материально-технических затрат на один гектар, чем другие культуры. Расходы на выращивание свеклы в 2-4 раза больше, чем, например, пшеницы, кукурузы, сои, рапса, подсолнечника. А прибыльность культуры - в несколько раз меньше», - сетует Бондар.

Действительно, в этом году аграрии засеяли свеклой 239 тыс. га – самую маленькую площадь за всю историю сахарной промышленности независимой Украины. В следующем году, чтобы обеспечить потребность страны в сахаре, аграриям необходимо засеять не менее 300 тыс. га. Но на такой сценарий развития событий эксперты пока не рассчитывают.

«В следующем году, если будет такая же небольшая площадь посева, то сформируется большой дефицит сахара в 2016-2017 маркетинговом году. Нужно, чтобы весной засеяли свыше 300 тыс. га, учитывая возможный экспорт сахара. А сеять, напоминаю, не хотят», - подчеркнул Бондар.

Поэтому, как ни странно, именно наличие спроса на рынке других стран может уберечь Украину от грядущего уже через год дефицита сахара.

Тем временем Минагропрод уверяет, что сахара хватит на всех. А если нет – для украинцев наступит самое время прислушаться к советам обеспокоенных здоровьем нации диетологов и сократить потребление сахара минимум в два раза, ограничившись 4-5 чайными ложками сладкого продукта в день. Чем не антидефицитный план?

Алина Зименко (УНИАН)