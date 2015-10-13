Кабмин упразднил обязательный ветеринарный сертификат

Кабинет министров Украины упразднил использование обязательного ветеринарного сертификата при перевозке агропродукции, в особенности зерна, сообщил в ходе брифинга в правительстве министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко.

Он сообщил, что экономический эффект от отмены такого документа составит порядка 1 млрд грн.

«Мы продолжаем процесс дерегуляции, и мы приняли решение об упразднении формы №2. Ранее был обязательный ветеринарный сертификат, который был необходим при транспортировке экспорта. Эффект от нашего решения – порядка двух дней по логистике, а в денежном выражении – до 1 млрд грн», - сказал Павленко.

Также министр напомнил, что ранее Минагропрод упразднил карантинные сертификаты.

Как сообщал УНИАН, в январе текущего года Кабмин принял решение о добровольной выдаче карантинного сертификата на растительную продукцию при внутренних перевозках. Это же решение позволило сократить сроки выдачи фитосанитарного сертификата до 24 часов с 5 дней.