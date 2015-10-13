На Сумщине – новые вспышки африканской чумы свиней

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, диагноз АЧС был установлен по результатам лабораторного обследования тканей двух погибших свиней. Специалисты ведомства на местах уже определили границы карантинных зон.

Как сообщал УНИАН, по данным Госветфитослужбы, с начала года было зафиксировано 22 вспышки АЧС, из которых 16 - у домашних свиней, 5 - у диких и один инфицированный объект. Последний случай был зарегистрирован 5 сентября в подсобном хозяйстве Черниговской области.

Неблагополучными по АЧС признаны 5 областей Украины: Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская и Ривненская.

Из-за учащения случаев АЧС, а также вспышки вируса на одном из крупнейших свинокомплексов страны, в начале августа Кабмин выделил почти 45 млн грн на меры по борьбе с заболеванием. Среди прочего, эти средства пойдут на депопуляцию диких кабанов, зачастую являющихся основными переносчиками АЧС. По словам начальника отдела охотничьего хозяйства и охоты Государственного агентства лесных ресурсов Украины Ивана Шереметы, во избежание распространения вируса егеря намерены провести депопуляцию диких кабанов в 12 пограничных областях Украины.

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Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не представляет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно нагреванием до высоких температур.