Беларусь повысила минимальные экспортные цены на сливочное масло

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси с 14 октября повысило минимальные рекомендуемые экспортные цены на масло 82,5% жирности, передает БЕЛТА.

Так, цена за 1 кг масла 82,5% увеличилась на 2% до 210 российских рублей (1 доллар - порядка 60 руб.).

Предыдущий раз минимальные рекомендуемые экспортные цены на некоторые виды молочной продукции были скорректированы 7 октября 2015 года.

Читайте такжеЕвросоюз приостанавливает санкции в отношении Беларуси после проведения выборовПо данным Европейской комиссии, Беларусь занимает пятую строчку в топ-10 ведущих мировых экспортеров молочной продукции. За последний год страна увеличила поставки молокопродуктов только в Россию почти на 1 млн т. Как сообщалось ранее, белорусские молокопроизводители за 7 месяцев текущего года увеличили производство сырого молока на 7,2%.