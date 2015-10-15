В Украине 20% рубок леса приходятся на "черный" рынок - Госагентстсво

Об этом сообщил глава ведомства Александр Ковальчук.

Он отметил, что в управлении агентства находится порядка 74% лесов страны. Остальные 26% принадлежат другим лесопользователям и в год рубят до 1,5 млн кубометров леса. Из этого объема только 10% проходит через электронный учет, в то время как в структуре агентства этот показатель достигает 90%. «Потенциал для роста теневого рынка колоссальный. По разным данным, сейчас он составляет порядка 20%. При общей годовой рубке в 14-15 миллионов кубов объем «черного» леса — до 3 миллионов. В денежном эквиваленте это больше 2 миллиардов гривен. Вместе с незаконной рубкой процветает и теневой рынок документации на продажу леса», — заявил Александр Ковальчук.

В рамках концепции реформирования лесного и охотничьего хозяйство Гослесагентство разработало и готовит к передаче в Кабинет Министров положение об общеобязательной электронной системе электронного учета и соответствующий проект распоряжения. «Продать дерево без чипа, сопроводительных документов или сертификата происхождения будет просто невозможно», — прокомментировал Глава агентства.

Документы предусматривают 6 месяцев для перехода на электронный учет и установку всего необходимого оборудования. Со своей стороны агентство готово пойти навстречу ответственным лесопользователям и оказать всю необходимую помощь. «Например, уже сейчас мы готовы оформлять документы и самостоятельно «бирковать» древесину предприятий, которые торгуют нерегулярно и с собственном оборудовании не нуждаются. Таким образом, лес будет учтен, а бизнес сэкономит до 9 гривен на кубометре», — сказал Александр Ковальчук.

В тоже время он обратился к ритейлу с просьбой при покупке лесоматериалов проверять наличие всех разрешительных документов. «Когда закончится спрос на «черный» лес, сбывать его будет некому. В этом вопросе мы должны действовать сообща», — заявил глава Гослесагентства.