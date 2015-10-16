Украинские аграрии уже намолотили почти 50 миллионов тонн зерна

Согласно сообщению, кукурузы на зерно собрано 11,8 млн тонн с площади 2,3 млн га (56% к прогнозу), гречихи – 138 тыс. тонн с 118 тыс. га (89%), проса – 207 тыс. тонн с 104 тыс. га (96%), подсолнечника – 10 млн тонн с 4,7 млн га (95%).

Кроме того, аграрии намолотили 3 млн тонн сои с площади 1,7 млн га (81%), а также собрали 4,8 млн тонн сахарной свеклы с 122 тыс. га (51%).

Картофель убран на площади 1,25 млн га (97% к прогнозу) в объеме 20,9 млн тонн.

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Как сообщал УНИАН, к 19 августа украинские аграрии завершили уборку ранних зерновых, намолотив 36,7 млн тонн зерна с площади 10,1 млн га. В частности, пшеницы собрано 26,8 млн тонн, ячменя - 8,5 млн тонн, гороха – 392 тыс. тонн, рапса – 1,7 млн тонн.

Валовой сбор кукурузы ожидается на уровне 24,5 млн тонн, гречихи – 135 тыс. тонн, подсолнечника – 10,3 млн тонн, сахарной свеклы – 9,3 млн тонн. Экспорт зерна в текущем маркетинговом году (июль 2015 года - июнь 2016 года), по прогнозам Минагропрода, составит 36,8 млн тонн.