Крымчанам запретят собирать более пяти килограмм грибов и ягод

В оккупированном Россией Крыму разработан законопроект, ограничивающий бесплатный сбор в лесах и на полях трав, грибов и ягод, передают "Новости Крыма".

Нелегитимный "Комитет Государственного совета" полуострова по аграрной политике, экологии и природным ресурсам вынес на рассмотрение законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О растительном мире», который ограничивает бесплатное пользование растительным миром для личных нужд.

Читайте такжеЧленство Украины в Совбезе ООН поможет вернуть Крым и Донбасс - ГройсманДокумент ограничит бесплатное пользование растительным миром «пятью килограммами сырой массы на человека в день». Речь, в частности, идет о грибах, ягодах, травах и т.д.