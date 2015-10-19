Россия пошла на попятную: разрешила ввоз сыров и мясной продукции из Швейцарии

Восемь предприятий Швейцарии получили разрешение на осуществление поставок сыров и готовой мясной продукции в Россию, передает ПРАЙМ со ссылкой на решение Россельхознадзора по результату проведенной инспекции.

Читайте такжеУкраина готова к российскому продуктовому эмбарго, как и ответить на него - Яценюк"По результатам совместной инспекции, проведенной в период с 8 по 19 февраля 2015 года Россельхознадзором и Федеральным ведомством по ветеринарии и продовольственной безопасности Швейцарии, 8 из 13 проинспектированных швейцарских предприятий получили право поставок в Российскую Федерацию продукции животного происхождения (сыры и готовая мясная продукция)", — сообщает Россельхознадзор.

В ноябре переговоры специалистов двух стран будут продолжены. Тогда решится вопрос о возможности поставок с оставшихся пяти предприятий.

В начале 2014 года в ответ на санкции Запада Россия ввела ограничительные меры: запрет на поставки практически всей пищевой продукции из западных стран, а также создала ответный список невъездных в России граждан США и ЕС. Для рядовых потребителей главное следствие антисанкций – дополнительный импульс для раскручивания продовольственной инфляции, по итогам 2014 года достигшей рекордных для последних лет 15%. Такого темпа роста цен на продукты в РФ не видели с 2008 года.