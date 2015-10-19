Сахар в мире подорожал рекордными темпами с 2013 года

Фьючерсы на сахар-сырец за три последних месяца выросли на 16%, побив рекорд 2013 года, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

"Рост цен произошел на фоне ожидания дефицита товара, отмечает агентство. Международная организация по сахару (МОС) прогнозирует, что после пяти лет профицита в сезоне, который начался в октябре 2015 года, спрос на сахар будет опережать производство. Согласно прогнозу организации, дефицит в следующем году составит 6,2 миллиона тонн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала октября цены на сахар выросли на 11%, показав максимальный рост стоимости среди 22 сырьевых товаров, за исключением серебра. На 33% увеличилось количество длинных позиций на сахар-сырец на прошлой неделе — до 117,1 тысячи, побив рекорд июля 2014 года.

Согласно аналитику Loomis Sayles Alpha Strategies​ Хариш Сундареш, прогнозируемый дефицит связан с неблагоприятными погодными условиями в Бразилии и Индии.

"Как отмечает агентство со ссылкой на отраслевые данные, в Бразилии обильные дожди помешали началу сбора урожая сахарного тростника в этом сезоне, а пришедшая им на смену засуха сейчас угрожает урожаю следующего года, что может ухудшить глобальный дефицит. В то же время в тростнике, который был собран в 2015 году, снизилось содержание сахарозы, и большая часть из него была переработана в этанол, а не в сахар. В этом сезоне в сахар было переработано только 42% урожая по сравнению с 44% в прошлом году", - отмечают в статье.

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В свою очередь, ассоциация сахарных заводов Индии 28 сентября заявила, что производство в стране упадет на 4,6% — до 27 миллионов тонн в течение 12 месяцев. Производство сахара в Китае может упасть до самых низких показателей за десятилетие, в то время как из-за засухи также сократились поставки из Центральной Америки и Южной Африки.