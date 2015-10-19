Посевная кампания затянется еще на неделю – Минагропрод

Об этом сообщил в ходе коллегии директор департамента земледелия и технической политики в АПК Министерства аграрной политики и продовольствия Владимир Топчий.

«Мы видим, что на протяжении 7-10 дней посев еще будет продолжаться, поскольку посев в сухой грунт не несет угроз для семян при правильной подготовке и проведении процесса», - сказал он, отметив, что в соответствии с рекомендациями ученых, осенняя посевная должна завершиться 20 октября.

Топчий сообщил, что на сегодняшний день аграрии засеяли 76% площадей, отведенных под озимые, или 5,6 млн га. В частности, пшеница посеяна на площади 5 млн га (81%), рожь – 140 тыс. га (87%), ячмень – 0,5 млн га (45%), рапса – 613 тыс. га (74%).

При этом Черниговская, Донецкая и Хмельницкая области полностью засеяли озимыми все прогнозируемые площади. Самое большое отставание от графика наблюдается в Херсонской и Николаевской областях, где аграрии засеяли меньше 41% и 48% площадей к прогнозу.

Читайте такжеУкраинские аграрии уже намолотили почти 44 миллиона тонн зерновых

Как сообщал УНИАН, высокая температура воздуха и отсутствие влаги в почве в августе-сентябре существенно замедлили ход осенней посевной в Украине. Аграрии намерены отвести под озимые культуры урожая 2016 года 7,4 млн га, тогда как посевы озимых на зерно и зеленый корм под урожай 2015 года составляли 8,97 млн га.