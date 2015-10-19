Минагропрод хочет создать в Украине новую товарную биржу

Министерство аграрной политики и продовольствия намерено создать новую товарную биржу в Украине, которая будет функционировать по примеру западных аналогов, сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко.

«На прошлой неделе у нас были представители Чикагской товарной биржи, которая является самой большой в мире по товарам. Мы хотим запустить проект, чтобы у нас в Украине была эффективно действующая товарная биржа», - сказал он, отметив, что по результатам встречи стороны приняли решение о создании рабочей группы для запуска биржи.

При этом министр отметил, что Украина, как крупный игрок на мировом рынке продовольствия, должна иметь собственный центр биржевой торговли.

«Украина - номер три в мире по экспорту зерна, мы должны иметь здесь котировки, которые должны быть и на Euronext, и на Чикагской, и на других биржах», - подчеркнул Павленко.

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Как сообщал УНИАН, Минагропрод надеется, что аграрные расписки, которые в этом году начали использоваться в Украине в качестве альтернативного механизма кредитования, со временем станут биржевым инструментом. Для осуществления этих планов ведомство ведет переговоры с представителями Чикагской товарной биржи и европейской биржи Euronext.

В начале этого года министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус заявлял о планах реформировать украинские товарные биржи по международным стандартам.