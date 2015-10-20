В Гослесагентстве готовятся к оптимизации и созданию лесного патруля

Об этом заявил глава Гослесагентства Александр Ковальчук во время презентации документа на коллегии Министерства аграрной политики и продовольствия.

«Над документом работали больше 60 лучших экспертов в отрасли, включая международных партнеров из ФАО и Европейского института соседства и партнерства. В результате мы получили комплексный и пошаговый план действий, который максимально отвечает реалиям лесного хозяйства, учитывая при этом успешный опыт наших европейских соседей — Латвии, Польши и Болгарии», — сообщил Александр Ковальчук.

Документ определяет 4 приоритета развития отрасли — реформирование системы управления, создание современной лесной охраны, введение электронного учета древесины для всех лесопользователей, а также переход на электронные госзакупки. «Пилотные предприятий успешно протестировали систему допороговых торгов ProZorro, и с 1 ноября мы готовы внедрить эту платформу по всей структуре агентства. По подсчетам, годовая экономия превысит 1 млрд гривен. Послепороговые торги будут проходить через открытые электронные тендеры», — сообщил глава ведомства.

Всеобщий электронный учет древесины Концепция предусматривает с 1 июля 2016 года. Нововведение существенно сократит долю «теневых» рубок и сэкономит государству до 2 млрд грн. В следующем году также появится лесной патруль, созданный по аналогии с полицией. «Параллельно с этим будет оптимизирована структура самого лесагентства. Цель — сократить административный штат и разделить функции хозяйствования и контроля. Пока одно ведомство выполняет две эти полярные задачи, коррупцию в отрасли не искоренить», — заявил Александр Ковальчук, анонсировав также принципиальное обновление конкурсной комиссии по отбору директоров госпредприятий отрасли.

Решением коллегии министерства, а также экспертов ЕС и представителей профильных ассоциаций Концепция одобрена и будет передана на рассмотрение Кабмина Украины.

Напомним, в управлении Гослесагентства находится порядка 74% лесов страны. Остальные 26% принадлежат другим лесопользователям, которые в год рубят до 1,5 млн кубометров леса. Из этого объема только 10% проходит через электронный учет, в то время как в структуре агентства этот показатель достигает 90%. При общей годовой рубке в 14-15 млн кубометров объем «черного» леса, по оценкам экспертов, достигает 3 млн кубометров.