Всемирный банк: аграрные расписки помогут экономическому росту сельского хозяйства Украины

Эксперты Всемирного банка и Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) высоко оценили результаты работы Минагрополитики по внедрению аграрных расписок как альтернативного источника финансирования отрасли. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Группы Всемирного банка.

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«Стратегия сотрудничества Швейцарии и Украины предусматривает долгосрочное взаимодействие в нескольких сферах экономики. Агробизнес имеет огромное значение для экономики Украины, следовательно, требует инновационных инструментов привлечения финансирования, как, например, аграрны расписки. Убежден, они дадут старт экономическому развитию», — сказал глава Швейцарского бюро сотрудничества Хольгер Тауш.

В свою очередь глава регионального представительства IFC в Украине и Беларуси Руфат Алимарданов подчеркнул, что при условии увеличения финансового обеспечения отрасли сельское хозяйство Украины способно существенно увеличить как производство, так и мировой экспорт аграрной продукции.

«Украина уже на вершине лидеров мирового экспорта и имеет огромный потенциал для дальнейшего развития. Однако рост тормозит недостаточное финансирование. Это особенно важно для мелких фермерских хозяйств, которые обрабатывают около 60% сельхозземель страны. Совместная инициатива внедрения аграрных расписок поможет производителям получить миллионы долларов дополнительных средств», — подчеркнул эксперт.

Напомним, пилотный проект по внедрению аграрных расписок стартовал на Полтавщине в 2014 году при поддержке Всемирного Банка и SECO. По ним оформлено 10 аграрных расписок на общую сумму около 40 млн грн. К проекту присоединились более 470 агропроизводителей, а также 50 нотариусов, прошедших соответствующую подготовку. В сентябре 2015 года проект из аграрных расписок стартовал еще в трех областях Украины: Винницкой, Харьковской и Черкасской.