Прокуратура подарила друзьям Януковича сахар на 200 миллионов – СМИ

Об этом пишет в своей колонке на «Экономической правде» Дмитрий Денков.

В 2011 году прежнее руководство государственного специализированного бюджетного учреждения (ГСБУ) «Аграрный фонд» заключило с ООО «Ольга» биржевой контракт о купле-продаже сахара-песка.

Сумма оплаты по контракту составила более 17 млн грн. Но «Ольга» выплатило только задаток – около 1 млн грн. В том же году фирма под залог сахара оформила кредит на $15 млн в «Актив банке», который тогда принадлежал братьям Клюевым. Через год предприятие обанкротилось, а банк начал требовать свой залог.

Суды приняли решение отдать государственный сахар на пользу банка и частных фирм, которые, по данным Денкова, попытались вывезти сахар со складов в Черкассах. Впрочем, им не удалось это сделать. В июле 2015 года было возбуждено уголовное дело.

По словам в.о. гендиректора Аграрного фонда Олега Липового, ГСБУ за последние полтора месяца неоднократно обращался в прокуратуру, МВД и СБУ с просьбой взять под контроль ход досудебного расследования и ускорить процесс возврата госимущества.

Впрочем, по информации Денкова, 13 октября 2015 прокуратура своим постановлением закрыла дело. Теперь частники могут беспрепятственно забирать сахар. По словам Липового, представителей Аграрного фонда не пускают к складу, где хранится 30 тыс. тонн сахара. А такое количество сахара сейчас стоит не менее 200 млн грн.

По данным Денкова, ООО «Ольга» связывают с Игорем Игнатовым, близким к экс-нардепу от Партии регионов Юрию Иванющенко, который находится в розыске.

Журналист обратил внимание, что похожие проблемы с государственным сахаром были и в Луцке. В 2012 году Аграрный фонд заключил договор на хранение 30 тыс. т сахара с ООО «Еверіз веб Солюшенс». Сначала проблем с хранением не было, но в 2015 г. представителей госучреждения перестали пускать на территорию склада. Впрочем, сахар удалось сохранить, и был заключен новый договор на хранение.

По данным Денкова, «Еверіз веб Солюшенс» связана с Игорем Якубовичем, который сейчас в розыске. Он был главой Аграрного фонда в 2012-2013 годах. Игнатов и Якубович входили в ближайшее окружение экс-главы Минагропрода Николая Присяжнюка и Юрия Иванющенко, которых считали людьми экс-президента Виктора Януковича.

Как пишут «Наші гроші», согласно данным реестра судебных решений, в июне 2015 года неустановленное лицо завладело 45 тыс. т сахара, который принадлежит ГСБУ «Аграрный фонд», а сохраняла его частная фирма. Сахар находился в селе Красная Слобода Черкасской области. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В июле следователи обратились к суду с ходатайством получить временный доступ к исполнительному производству, которое находилось в управления юстиции Киевской области, в отношении описания 45 тыс. т сахара. Следователи считали, что на основе этого документа неустановленные лица пытались вывезти сахар. Кроме того, в исполнительном производстве, по мнению следователей, могли находиться поддельные документы, в частности судебные решения. Суд ходатайство удовлетворил. Больше информации по этому делу в реестре нет. Известно, что об эту криминальную историю сообщал советник министра МВД Михаил Апостол.

В настоящее время ООО «Ольга» принадлежит ЧП «Ависина», учредителем которого является ООО «Федерация профессиональных союзов Украины». Владельци последнего – Евгений Колуга и Игорь Игнатов, который также является руководителем предприятия.

«Еверіз веб солюшенс» оформлено на Виталия Парфьорова, который также значится руководителем предприятия.