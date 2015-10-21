Гослесагентство переформатирует комиссию и проведет 50 кадровых конкурсов

Прозрачная кадровая политика определена приоритетом Концепции развития лесного и охотничьего хозяйства и является неотъемлемым условием успешного реформирования отрасли.

Об этом заявил Глава Государственного агентства лесного хозяйства Александр Ковальчук.

Он напомнил, что ведомство провело 2 конкурса на должности директоров 47 ведомственных госпредприятий. Заявки подали 82 претендента, из них к участию в отборе комиссия допустила 78.

«Это был первый опыт, по итогу которого мы получили как позитивные, так и негативные отклики. Ряд критических замечаний высказало и Министерство аграрной политики. Лесагентство и я лично всегда открыты для конструктивных замечаний, готовы менять подходы и исправлять недостатки. Поэтому принято решение тотально переформатировать состав конкурсной комиссии», — сказал глава агентства.

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В частности, планируется существенно сократить численность комиссии, в которую сейчас входят больше 10 специалистов. При этом после оптимизации как минимум 50% мест предложат HR-менеджерам и аудиторам известных компаний. «Сейчас мы прорабатываем оптимальный состав, в котором были бы представлены и независимые эксперты, и общественники, и чиновники. При этом последние, вероятно, должны быть в меньшинстве. Тогда объективность и беспристрастность отбора будет гарантирована», — заявил Ковальчук.

До конца года обновленная комиссия сможет провести конкурсы еще на 50 предприятиях. Таким образом, 50% руководителей всех ДП из сферы управления агентства будут отобраны посредством кадровых конкурсов. Одновременно с этим, по поручению Министра АПК Алексея Павленко, объявлены открытые конкурсы на должности начальников 5 облуправлений — Волынского, Днепропетровского, Закарпатского, Николаевского и Черновицкого.