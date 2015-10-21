Турция начала прямые поставки продуктов в оккупированный Крым

Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

"С 1 по 19 октября из Турции в Крым было поставлено 406,67 тонны продукции: 385,07 тонн свежих фруктов и 21,6 тонны сухофруктов", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее Россельхознадзор вернул Украине 850 тонн овощей и фруктов. Так, около 16,5% всей поставленной за неделю продукции, возвращено из Крыма обратно на Украину из-за нарушений правил карантина.

Россия на год запретила импорт ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели санкции в отношении Москвы — США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В соответствующий список попали говядина, свинина, птица, морепродукты, овощи, фрукты, сыры и молочная продукция.