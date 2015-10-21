В Украине хотят создать рыбный патруль и изменить правила рыболовства (инфографика)

Нынешних рыбинспекторов должен заменить рыбный патруль – отбор кандидатов будет похож на тот, который проводят в новую полицию.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на заявление председателя Госрыбагентства Яремы Ковалива.

Новую структуру и предложения по обучению специалистов рыбоохраны уже прорабатывают. Зарплату сотрудникам рыбного патруля обещают повысить с нынешних 1,5 тысячи гривень до 6 тысяч гривень.

"Одобрен соответствующий проект постановления Кабинета министров, который предусматривает полную ликвидацию действующих органов рыбинспекции. Создаем новый рыбный патруль и планируем провести обучение работников, аттестацию и запуск нового патруля. В Киеве и Киевской области предусматриваем, в первую очередь, представить набор новых работников. Также обеспечить их необходимыми материально-техническими средствами, включая современные лодки, средства охраны и контроля за водными объектами. В рамках этой реформы предполагается повысить заработную плату работникам с 1,5 тысячи гривен до 6 тысяч гривень", – отметил Ковалив.

Эстония пообещала рассмотреть вопрос о возможной передаче Украине программного обеспечения, на платформе которого осуществляется электронная отчетность о вылове водных биоресурсов промышленными судами.

"Кроме того, Эстония готова обеспечить необходимое обучение нашим новым патрульным", – отметил Ковалив.

Для реформирования рыбного хозяйства запланировали упростить процедуру передачи прудов в аренду.

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"Сейчас создается межведомственная рабочая группа. Планируем на базе одной из областей запустить пилотный проект. На ней сможем протестировать упрощенную систему передачи в аренду наших прудов. Надеемся, что к концу этого года у нас будет единый электронный реестр водоемов в виде карты, соответствующий проект одобрен на заседании правительства. Каждый желающий сможет найти подробную информацию по необходимому ему водоему", – уточнил Ковалив.